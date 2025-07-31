Пьер Гасли: «Конструкция болида не меняется с этапа в Барселоне – и уже не изменится до конца сезона»

«Альпин» больше не будет обновлять болид 2025 года – сообщил Гасли.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли , оценивая последние выступления и ближайшие перспективы команды рассказал о том, что французский коллектив прекратил работу над развитием текущего болида и сосредоточил все силы на подготовке новой машины к сезону-2026.

«Мы хорошо провели две последних гонки. Да, из-за погодных условий расстановка сил немного перемешалась, а мы принимали верные решения по ходу заездов. Как команда мы хорошо выступаем с учетом текущих возможностей болида.

Реальность такова, что конструкция машины никак не меняется с этапа в Барселоне. И уже не изменится до конца сезона. Так что мы должны объективно смотреть на ситуацию и реалистично оценивать свои возможности и перспективы.

Я верю в нашу команду, и что она предоставит мне конкурентоспособную машину в следующем году. В этом же сезоне мы имеем то, что имеем, и нам будет трудно изменить текущее положение «Альпин », – рассказал Гасли.

Расклады в «Ф-1» на Гран-при Венгрии: матчбол Пиастри или шанс для обновленной «Феррари»?