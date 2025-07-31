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Андреа Кими Антонелли: «Плохо провел европейскую часть сезона. Были как ошибки с моей стороны, так и неудачные инциденты»

Антонелли оценил первую половину дебютного сезона в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением о том, как провел первую половину чемпионата 2025 года.

За прошедшие 13 Гран-при Антонелли набрал 63 очка и один раз попал на подиум. В общем зачете он занимает 7-е место.

«Это было сложно. У меня было несколько взлетов, но падений было больше. Думаю, я не очень хорошо провел европейскую часть сезона. Думаю, все прошло довольно плохо. Было как несколько ошибок с моей стороны, так и просто неудачных инцидентов.

Я все еще стараюсь очень многому учиться и собирать как можно больше информации, потому что порой, – особенно когда гонки следуют одна за другой, – бывает довольно трудно собрать воедино всю информацию, полученную по ходу уик-энда, и сразу же применить полученные знания на следующей трассе. Так что да, было непросто.

Со своей стороны могу заменить, что моей слабой стороной в первой половине сезона была квалификация. Хотя в большей степени все дело в том, чтобы собрать все воедино – особенно когда ты доходишь до того момента, когда тебе найти эти дополнительные 0,2 секунды. И мне кажется, что в этом я был не так уж хорош.

В целом опыт все равно весьма позитивный, ведь я многому научился, и у меня было несколько хороших результатов. Но теперь, во второй половине сезона, важно будет сделать шаг вперед и начать выступать стабильнее», – рассказал Антонелли.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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