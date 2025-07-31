Гюнтер Штайнер: «В какой-то момент Норрис и Пиастри начнут по-настоящему вести борьбу за титул. И забудут про «правила папайи»

Штайнер ждет обострения борьбы Норриса и Пиастри за титул.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о том, чего стоит ждать от сражения за победу в чемпионате между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри .

Штайнер считает, что Норрису нужно начинать действовать агрессивнее и забыть о «правилах папайи» – так в «Макларене » называют правила ведения борьбы на трассе между своими гонщиками, которые подразумевают ведение плотной борьбы, но не допускают столкновений.

«Нужен лишь один сход Пиастри при победе Норриса – и Ландо снова будет лидировать в чемпионате. В их соперничестве рано или поздно наступит момент, когда они должны будут по-настоящему вести борьбу за чемпионских титул. И тогда они сразу забудут обо всех этих «правилах папайи».

В такой ситуации ты скорее будешь готов лишиться друга, чем проиграть борьбу за чемпионский титул. Потому что возможность выиграть и стать чемпионом «Формулы-1» в жизни может больше не представиться. Так что будь я сейчас на месте Ландо, отставая от соперника всего на несколько очков, я бы забыл про все эти «правила папайи», – рассказал Штайнер.

«Ред Булл» заплатит бывшему боссу в «Ф-1» $67 млн за увольнение – почему так много?