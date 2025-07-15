Журналист Бенсон: «Хорнера уволили не из-за Йоса Ферстаппена, а из-за потери поддержки со стороны Ювидьи»

Бенсон предположил, что роль клана Ферстаппена в уходе Хорнера переоценена.

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон проанализировал влияние, которое оказал Йос Ферстаппен на увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Решение было принято Оливером Минцлаффом , исполнительным директором «Ред Булл » по корпоративным проектам и инвестициям, при поддержке главного тайского акционера Чалерма Ювидьи. Марк Матешиц, сын покойного совладельца Дитриха Матешица , который унаследовал 49 процентов акций от отца, также имел право голоса.

Именно Ювидья спас Хорнера в феврале прошлого года на фоне обвинений в домогательствах и контролирующем поведении.

Ювидья и Минцлафф по меньшей мере полтора года знали, что Йос Ферстаппен недолюбливает Хорнера и считает, что тот продолжит вредить команде, если останется во главе.

Хорнера уволили не поэтому. Его уволили, потому что он потерял поддержку Ювидьи, а Минцлафф и Матешиц уже давно относились к нему прохладно.

Результаты команды упали, и ничто не говорило о том, что Хорнер понимает, как исправить ситуацию. Ушел ряд ведущих сотрудников. А обвинения в домогательствах оставались слоном в комнате – непонятно, как в итоге они должны были разрешиться.

Если подводить итог, похоже, Минцлафф решил, что его терпение закончилось, а Ювидья больше не собирался защищать Хорнера», – написал журналист.

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