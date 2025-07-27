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Льюис Хэмилтон: «Старт заезда дирекция гонки сильно затянула – думаю, они перестраховались после «Сильверстоуна»

Хэмилтон поддержал Ферстаппена в претензиях к ФИА.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Бельгии и согласился с Максом Ферстаппеном в том, что дирекция гонки, по его мнению, слишком затянула момент старта заезда и лишила участников возможности погоняться в дождевых, но приемлемых условиях.

«Очевидно, что со стартом заезда дирекция гонки сильно затянула. Я продолжал кричать по радио, что трасса готова и можно гоняться (пока пелотон ездил за машиной безопасности). А они продолжали заставлять нас и дальше наматывать круг за кругом.

Думаю, они слишком перестраховались после гонки на «Сильверстоуне» – когда мы, наоборот, просили их не давать рестарт гонки слишком рано из-за проблем с видимостью на трассе. Но в этот уик-энд они, наоборот, действовали слишком уж осторожно. Думаю, нам вообще не нужен был старт с хода.

Я согласен [с тем, что сказал Ферстаппен], моя машина тоже была настроена на дождевые условия. Но дирекция гонки слишком долго ждала, пока трасса высохнет.

Думаю, в таких условиях мы вполне могли бы провести старт с места. Потому что к концу [отрезка за машиной безопасности] траектория на трассе практически высохла. Так что да, это было вполне возможным.

Полагаю, это была реакция на события гонки на «Сильверстоуне». Ведь мы тогда сели и все обсудили – и многие гонщики говорили, что гонку не нужно было возобновлять. Так что я думаю, что в дирекции гонки сосредоточились на вопросе видимости на трассе. И все прекращали, если хоть кто-то жаловался на плохую видимость на треке. Да, видимость была не лучшей, но все было явно не настолько плохо, как на «Сильверстоуне».

В то время как они ждали момента, когда будут уверены наверняка. И я думаю, что в целом они хорошо справились с задачей. Хотя мы лишились возможности погонять под дождем, что, как мне кажется, было бы здорово», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Норрис проигрывает титул «Ф-1»? А как Хэмилтон рванул на 11 мест?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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