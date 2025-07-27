Фернандо Алонсо: «Не удивлен, что пришлось так долго ждать старт гонки. Безопасности в приоритете»
Пилот «Астон Мартин» прокомментировал 17-е место на Гран-при Бельгии.
«Удивлен ли я, что пришлось так долго ждать старт гонки? Не особо. Мы знаем, что безопасности в приоритете. Мы говорили об этом на пятничном брифинге пилотов.
Думаю, на старте была недостаточно хорошая видимость для проведения гонки – так что, по правде говоря, мне кажется, время для старта Гран-при было выбрано верно.
Мы не ожидали, что будет солнечно. Думали, что на протяжении всего дня будут идти заряды дождя – но этого не случилось, так что наша авантюра [со стратегией] обернулась провалом.
С учетом прогноза погоды мы использовали полностью дождевые настройки – с очень большим задним антикрылом и всем в этом духе. Думаю, мы проехали по мокрой трассе около 6 кругов, а затем 38 кругов провели в сухих и солнечных условиях. Очевидно, мы были медленными.
Промежуточные были полностью уничтожены, так что мы перешли на слики. И тут не идет речь о смелости этого шага. Как и в Сильверстоуне, нам пришлось сделать такой выбор, поскольку промежуточные были полностью изношены», – рассказал Алонсо.
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