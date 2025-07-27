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Макс Ферстаппен: «Получается, мы не могли сделать правильный выбор настроек на дождь. Потому что в дождевых условиях нам гоняться не дали»

Ферстаппен недоволен действиями дирекции гонки в Спа.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Бельгии, выразив свое разочарование тем, как действовала дирекция гонки.

По словам Ферстаппена, выбор в пользу настроек болида для дождевых условий, который сделали в «Ред Булл», просто не имел шансов сработать, поскольку дирекция гонки разрешила проводить заезд только в тот момент, когда условия на трассе уже были переходными и почти подходили для сликов:

«На момент изначального старта гонки даже не шел дождь. Да, на отрезке с 1 по 5 повороты на трассе было довольно много воды, но нам хватило бы двух или трех кругов позади машины безопасности, чтобы очистить траекторию от воды. В то время как с остальной частью трассы все было в порядке. Так что да, все это немного досадно.

Думаю, в дирекции гонки решили действовать осторожнее после того, что было на «Сильверстоуне», но на самом деле в этом тоже нет смысла. Но тогда уж лучше было бы сказать все как есть – давайте дождемся, когда трасса полностью высохнет, и будем стартовать на сликах. Потому что вот это мне сложно назвать дождевыми гонками».

Ферстаппена спросили, может ли это быть связано с тем, что в ФИА просто осторожничают после гибели сразу нескольких гонщиков, вроде Жюля Бьянки и Антуана Юбера, в авариях в дождевых условиях:

«Да, это возможно. В конце концов, они же все равно могут действовать так, как считают нужным, правильно? Решение ведь за дирекцией гонки.

Просто мне кажется досадным для всех, что мы больше не видим классических дождевых гонок, хотя проводить их, как я думаю, вполне возможно. Я также думаю, что с дождем, который пошел позже, мы бы тоже смогли справиться. При этом когда вы принимаете решение относительно того, чтобы выбрать дождевые настройки болида на гонку, то в итоге все себе портите.

Например, сегодня мы решили выбрать настройки болида для дождевых условий, но гоняться нам разрешили только тогда, когда условия стали даже больше подходить для сликов, чем для дождевых шин. И вот это разочаровывает. Да, после «Сильверстоуна» мы договорились с чуть большей осторожностью принимать решения, но это уже чересчур.

Получилось, что мы изначально не могли сделать правильный выбор, устанавливая настройки болида на дождевые условия. Потому что в дождевых условиях нам погоняться просто не дали.

Ну и когда мы перешли на слики, то были слишком медленными на прямых, да и баланс машины в целом оказался далеким от оптимального».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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