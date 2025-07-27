«Макларен» сделал 3-й дубль подряд и 6-й в 2025 году
Оскар Пиастри и Ландо Норрис продолжают показывать максимальный результат в основных гонках для «Макларена».
На Гран-при Бельгии Пиастри финишировал первым, Норрис – вторым. «Макларен» сделал третий дубль подряд и шестой в нынешнем сезоне. Всего на счету британской команды 55 финишей на первой и второй позициях – больше лишь у «Феррари» (87) и «Мерседеса» (60).
Рекорд по дублям за сезон принадлежит «Мерседесу» (12 в 2015 году), по дублям подряд – «Феррари» (по 5 в 1952 и 2002 годах) и «Мерседесу» (по 5 в 2014, 2015-2016 и 2019 годах).
Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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