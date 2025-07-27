ФИА увеличила допустимые разрывы за сэйфти-каром до 20 корпусов на Гран-при Бельгии
ФИА внесла изменения в правила на фоне дождя в Спа.
На Гран-при Бельгии гонщики могут ехать на расстоянии 20 корпусов друг от друга за машиной безопасности, говорится на сайте ФИА. В обычных условиях пилотам грозил штраф, если они отпускали соперников на расстояние более десяти корпусов.
Вероятно, решение связано с осадками и плохой видимостью.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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