ФИА увеличила допустимые разрывы за сэйфти-каром до 20 корпусов на Гран-при Бельгии

ФИА внесла изменения в правила на фоне дождя в Спа.

На Гран-при Бельгии гонщики могут ехать на расстоянии 20 корпусов друг от друга за машиной безопасности, говорится на сайте ФИА . В обычных условиях пилотам грозил штраф, если они отпускали соперников на расстояние более десяти корпусов.

Вероятно, решение связано с осадками и плохой видимостью.

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