Аяо Комацу об отложенном старте Гран-при Бельгии: «Скоро дождь должен усилиться – нам, видимо, придется подождать»

Комацу прокомментировал перенос старта Гран-при Бельгии.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу считает, что командам придется долго ждать старта гонки в Спа.

Старт заезда был отложен, а сессия остановлена красными флагами после того, как пелотон проехал по трассе прогревочный круг за машиной безопасности.

Причиной остановки сессии и переноса старта стала очень плохая видимость на трассе.

«У нас есть зазор в погоде, по времени он должен продлиться 10-15 минут. При этом о процедуре старта нужно предупредить минимум за 10 минут до начала. При этом скоро дождь должен усилиться, так что нам, видимо, придется еще подождать», – рассказал Комацу.