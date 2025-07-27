Аяо Комацу об отложенном старте Гран-при Бельгии: «Скоро дождь должен усилиться – нам, видимо, придется подождать»
Комацу прокомментировал перенос старта Гран-при Бельгии.
Руководитель «Хааса» Аяо Комацу считает, что командам придется долго ждать старта гонки в Спа.
Старт заезда был отложен, а сессия остановлена красными флагами после того, как пелотон проехал по трассе прогревочный круг за машиной безопасности.
Причиной остановки сессии и переноса старта стала очень плохая видимость на трассе.
«У нас есть зазор в погоде, по времени он должен продлиться 10-15 минут. При этом о процедуре старта нужно предупредить минимум за 10 минут до начала. При этом скоро дождь должен усилиться, так что нам, видимо, придется еще подождать», – рассказал Комацу.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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