Макс Ферстаппен о задержке Гран-при Бельгии: «Глупо. Нужно было стартовать и не париться. Будем ждать три часа»

Ферстаппен раскритиковал решение отложить старт гонки в Спа.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о том, что Гран-при Бельгии прервали красными флагами во время прогревочного круга.

«Немного глупо. Нужно было просто стартовать и не париться. Боже.

Они слишком осторожны. А теперь надвигается дождь, сильный дождь. Будем ждать три часа», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» по радио.

Аяо Комацу об отложенном старте Гран-при Бельгии: «Скоро дождь должен усилиться – нам, видимо, придется подождать»