Макс Ферстаппен о задержке Гран-при Бельгии: «Глупо. Нужно было стартовать и не париться. Будем ждать три часа»
Ферстаппен раскритиковал решение отложить старт гонки в Спа.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что Гран-при Бельгии прервали красными флагами во время прогревочного круга.
«Немного глупо. Нужно было просто стартовать и не париться. Боже.
Они слишком осторожны. А теперь надвигается дождь, сильный дождь. Будем ждать три часа», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» по радио.
Аяо Комацу об отложенном старте Гран-при Бельгии: «Скоро дождь должен усилиться – нам, видимо, придется подождать»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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