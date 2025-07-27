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Оливер Бермэн: «На установочном круге видимость была слишком плохой, чтобы начинать гонку»

Бермэн понимает причины отложенного старта гонки в Спа.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн поделился мнением о решении дирекции гонки отложить старт Гран-при Бельгии из-за дождя.

Бермэн подтвердил, что на установочном круге, который гонщики проехали за машиной безопасности. Видимость была слишком плохой, чтобы начинать гонку.

«Мы ждем, пока на радаре станет чисто. На установочном круге, который я проехал, шел небольшой дождь, но вот видимость на трассе была слишком плохой, чтобы начинать гонку.

Условия меняются на разных участках трассы, потому что на ней местами уложен разный асфальт. Как бы то ни было, я с нетерпением жду гонку, поскольку думаю, что мы выбрали правильный для такой погоды вариант настроек и конфигурации болида», – рассказал Бермэн.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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