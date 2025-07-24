Льюис Хэмилтон: «Чувствую, что моя задача – помочь команде, бросить «Феррари» вызов»

Хэмилтон готов помочь «Феррари» измениться.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что прилагает немало усилий для изменений особенности работы команды. Чтобы Скудерия могла быть в состоянии бороться за победу в чемпионате.

«Я стараюсь так действовать по той причине, что вижу у этой команды огромной потенциал, вижу страсть – с которой мало что сравнится. Это колоссальная организация со множеством движущихся элементов, только вот некоторые из этих элементов не работают на всю доступную мощность. И как раз поэтому команда не может достичь того успеха, которого заслуживает.

И я чувствую, что моей задачей является помочь команде, бросить вызов, чтобы люди во всех областях работали на пределе своих возможностей, в особенности люди наверху, отвечающие за принятия решений.

За последние 20 лет за команду выступали многие потрясающие гонщики – Кими Райкконен, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель. И я не хочу повторять их судьбу.

Я готов делать больше. Мне повезло – у меня есть опыт выступлений за две других великие команды «Формулы-1». И да, понятно, что в «Феррари » все немного по-другому, здесь другие культурные особенности и так далее, но если каждый раз идти по одному и тому же пути, то и результат меняться не будет.

И команда хорошо реагирует на это и меняется. Я здесь ради побед и у меня не так много времени. Так что сейчас наступает ключевой период», – рассказал Хэмилтон.

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