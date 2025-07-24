Антонелли не переживает по поводу места в 2026-м, Хэмилтон предложил помочь с контрактом: «Я знаю, как работать с Вольффом»

Хэмилтон в шутку предложил Антонелли помощь с Вольффом.

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли высказался о ситуации с составом команды на сезон-2026 в свете слухов о переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл ».

«Я не переживаю. Я знаю, какая сложилась ситуация, знаю, чего хочет команда. Тото [Вольфф] четко высказывался в последнее время, и это здорово. Команда работает хорошо, у нас хороший состав, мы с Джорджем [Расселлом] здорово работаем вместе. Все идет хорошо, в команде отличная атмосфера.

Уверен, команда знает, какой выбор сделать на сезон-2026», – сообщил итальянец перед Гран-при Бельгии .

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, чье место в «Мерседесе» занял Антонелли в 2025 году, предложил коллеге свои услуги:

«Могу помочь с контрактом, я знаю, как работать с Тото».

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