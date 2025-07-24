Фернандо Алонсо: «Основной приоритет в Спа – понять, как сработают новинки»

Алонсо рассказал о целях на этап в Спа.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Бельгии , отметив, что приоритетом команды будет адаптация подготовленных новинок.

«Обновленный болид сделал нас конкурентоспособнее с этапа в Имоле. Надеюсь, мы сохраним этот темп.

Сюда мы тоже привезли новинки – хотя понимаем, что это может быть непросто, ведь нас ждет уик-энд со спринтом, да и погода может быть не на нашей стороне. Но мы все равно постараемся заработать очки, если сможем. Но основной приоритет – понять, как сработают новинки.

При этом на 80 процентов все наше внимание уже сосредоточено на подготовке к сезону-2026 – и это касается не только инженеров, которые проектируют болид, но и гонщиков. За исключением, возможно, только двух пилотов «Макларена», – рассказал Алонсо.

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