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Фернандо Алонсо: «Основной приоритет в Спа – понять, как сработают новинки»

Алонсо рассказал о целях на этап в Спа.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Бельгии, отметив, что приоритетом команды будет адаптация подготовленных новинок.

«Обновленный болид сделал нас конкурентоспособнее с этапа в Имоле. Надеюсь, мы сохраним этот темп.

Сюда мы тоже привезли новинки – хотя понимаем, что это может быть непросто, ведь нас ждет уик-энд со спринтом, да и погода может быть не на нашей стороне. Но мы все равно постараемся заработать очки, если сможем. Но основной приоритет – понять, как сработают новинки.

При этом на 80 процентов все наше внимание уже сосредоточено на подготовке к сезону-2026 – и это касается не только инженеров, которые проектируют болид, но и гонщиков. За исключением, возможно, только двух пилотов «Макларена», – рассказал Алонсо.

Дуэль Пиастри и Норриса: кто сильнее в схватке за титул «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoАстон Мартин
logoФормула-1
Гран-при Бельгии
logoФернандо Алонсо
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