Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP

Завершился четвертый этап RDS GP 2025 на подмосковном автодроме ADM Raceway.

Опытный красноярец Идиятулин, выступающий на Toyota Supra A80, принес команде Fresh Racing все «три кола»: победу в квалификации, парных заездах и командном первенстве.

В финале должны были встретиться двое представителей команды Fresh Racing: Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, – однако этот заезд не состоялся. Двигатель Toyota Supra A80 Лосева забарахлил еще в полуфинальном ОМТ (перезаезде) с Георгием Чивчяном (Takayama Forward Auto), и команда объявила технический сход.

В рамках парада финалистов Дамир на тросе протянул машину своего сокомандника-соперника вдоль трибун под громкие овации. Идиятулин забрал первое место в личном зачете через одиночный проезд bye run.

Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии примет трасса «Красное Кольцо» в Красноярске 9-10 августа.

RDS GP 2025. 4 этап. ADM Raceway. Личный зачет. Топ-3:

Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) – 272 балла,

Евгений Лосев (Иркутск, Fresh Racing) – 193 балла,

Леонид Шнайдер (Красноярск, TimeUp) – 159 баллов;

RDS GP 2025. 4 этап. ADM Raceway. Командный зачет. Топ-3:

Fresh Racing – 465 баллов,

TimeUp – 248 баллов,

Takayama Forward Auto – 166 баллов;

RDS GP 2025. Результаты по итогам четырех этапов. Личный зачет. Топ-3:

Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) – 617 баллов,

Артем Шабанов (Москва, TimeUp) – 602 балла,

Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) – 551 балл;

RDS GP 2025. Результаты по итогам четырех этапов. Командный зачет. Топ-3:

TimeUp – 1040 баллов,

Fresh Racing – 971 балл,

Carville Racing – 721 балл.