Тото Вольфф: «Хэмилтон спрашивает, стоит ли попробовать с этой девушкой, я отвечаю: «Да, и расскажи, как все прошло»

Экс-босс Хэмилтона Вольфф дает гонщику советы по личной жизни.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф сообщил, что продолжает тесно общаться с Льюисом Хэмилтоном после перехода гонщика в «Феррари».

«Когда он решил уйти, могла сложиться неловкая и чуть ли не враждебная обстановка, и мы активно обсуждали, как этого избежать. Мы все предприняли серьезные усилия, чтобы проявлять гибкость, относиться с пониманием.

Он остается другом. Он появляется в офисе во время уик-энда! Общается с инженерами, приносит кое-какую еду. После многих Гран-при он улетает со мной. Так что у нас старая банда: Валттери Боттас , Джордж Расселл , Льюис Хэмилтон и я вместе летим с гонок.

Это очень необычно в любых отношениях. В то же время я старался быть очень открытым, говорил ему: «Слушай, на трассе мы хотим тебя обыграть, без вопросов. Однако у нас такие тесные отношения уже 12 лет».

Мы доверяем друг другу. Для меня это другая жизнь, когда я смотрю на вещи его глазами. Знаете, он показывает мне, с кем флиртует, с кем встречается, и спрашивает: «Стоит попробовать с этой девушкой или нет?» И я отвечаю: «Да, попробуй, и потом расскажи, как все прошло», – сообщил босс немецкой команды.

«Феррари», пора прислушаться к Хэмилтону». La Gazzetta dello Sport после Гран-при Великобритании

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