«Феррари», пора прислушаться к Хэмилтону». La Gazzetta dello Sport после Гран-при Великобритании

Gazzetta призвала «Феррари» принять видение Хэмилтона.

После неудачного для Скудерии Гран-при Великобритании в итальянской La Gazzetta dello Sport вышел материал под заголовком: «Феррари», пора прислушаться к Льюису Хэмилтону ».

Семикратный чемпион «Формулы-1» завершил гонку четвертым, Шарль Леклер – 14-м.

В тексте журналист Джанлука Гаспарини отмечает, что команда уже не сражается за личный и командный титулы и должна посвятить вторую часть сезона работе над болидом-2026, дальнейшей адаптации британца, а также восстановлению монегаска, который испытывал большие трудности в Сильверстоуне.

«Важна последовательность. Приглашение Льюиса, который с 2008 года выиграл семь личных чемпионств, в то время как «Феррари» – ни одного, означает согласие и принятие его взгляда на работу и на болид. Те, кто хотят всего и сразу и не понимают, как работает «Ф-1», считают, что его проблемы со слишком нестабильной машиной говорят об утрате бывшим чемпионом своих способностей.

Но англичанин уже давно, с момента появления в Маранелло, говорит о необходимости поменять философию, создать менее экстремальный проект на будущее, с хорошей аэродинамической базой, что облегчит жизнь пилотам – а они вовсе не плохие.

Это поможет и Леклеру, который дошел до самоуничижения под ударами разочарований и страданий (в субботу после квалификации) и пошел на отчаянный шаг (вчера (в воскресенье – Спортс’’), после прогревочного круга). Когда всегда пилотируешь за гранью, когда задняя часть машины нестабильна, это приводит к ошибкам даже таких чистых талантов», – говорится в статье Gazzetta.

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