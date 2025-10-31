Исполнительный директор «Феррари» о 2-м месте в Мексике: «Есть команды, которые во всем превосходят Скудерию»

В «Феррари» недовольны ходом сезона-2025.

Исполнительный директор «Феррари » Бенедетто Винья прокомментировал второе место Шарля Леклера на Гран-при Мехико.

«Есть команды, которые превосходят нас во всем. Нужно убедиться, что все необходимое для победы работает как надо. Второе место нас радует, но, очевидно, что нужно выступать лучше.

К сожалению, сезон складывается не так, как мы ожидали. Мы продолжаем работать вместе, поскольку осталось еще четыре гонки. Нужно выложиться на полную – посмотрим, чем все закончится», – отметил Винья.

