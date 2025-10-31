Мартин Брандл: «Ферстаппен не собирался вписываться в поворот в Мексике. Я бы дал за такое проезд по пит-лейн»

Брандл рассказал, как бы наказал Ферстаппена за срезку поворота в Мексике.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл считает, что за срезку поворота на Гран-при Мехико гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену следовало дать одно из самых суровых наказаний в виде проезда по пит-лейн.

В действительности нидерландец не получил никакого штрафа и закончил гонку на 3-м месте.

«Макс рискнул, оказавшись на внешней траектории. Он прекрасно понимал, что мог просто втопить газ в пол и продолжить ехать.

Если бы такое сделал ехавший рядом пилот в красном, Макс бы закричал по радио, что его соперник даже не собирался вписываться в поворот. Как не собирался и Макс.

Я бы дал за такое проезд по пит-лейн – в качестве предупреждения [для остальных пилотов], чтобы прекратить подобные глупости, ведь иначе гонка превращается в хаос», – сказал Брандл.

Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте

