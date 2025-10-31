  • Спортс
  • Серхио Перес: «С нетерпением жду, когда смогу применить в «Кадиллаке» знания, полученные в «Ред Булл»
1

Серхио Перес: «С нетерпением жду, когда смогу применить в «Кадиллаке» знания, полученные в «Ред Булл»

Перес уверен, что опыт в «Ред Булл» поможет ему в «Кадиллаке».

Пилот «Кадиллака» поделился мыслями о работе в новой команде и ее будущем.

«Здорово, что с нами будет Валттери Боттас. У него большой опыт. С нетерпением жду, когда смогу поработать с ним. Мы оба выступали за команды всех возможных уровней – мы знаем о разных подходах.

В «Кадиллаке» идет много закулисной работы: мы проводим много сессий в симуляторе, брифинги с инженерами – все это проходит практически каждую неделю.

Через три недели у нас будут двухдневные тесты в Имоле. Будет приятно вернуться за руль болида «Формулы-1». Затем мне придется ждать января, прежде чем снова сесть за руль.

Думаю, мы не будем бороться за высокие позиции, по крайней мере вначале. Но мы делаем все возможное, чтобы быстро прогрессировать.

Я многому научился за время выступления в «Ред Булл», я добивался там успеха, если не считать последние три месяца в 2024-м. Я многому научился и с нетерпением жду, когда смогу применить эти знания в «Кадиллаке», показав, что мы способны быть быстрыми», – сказал Перес.

Серхио Перес о переходе в «Кадиллак»: «Я весьма воодушевлен, поскольку считаю, что по-прежнему способен очень многое дать «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoHebdo
