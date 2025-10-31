Фредерик Вассер: «Ты чувствуешь силу «Феррари», только когда оказываешься здесь»

Вассер рассказал, каково быть сотрудником «Феррари».

Руководитель «Феррари» поделился впечатлениями от работы в Скудерии.

«Когда я начинал работать в «Формуле-1», то не мечтал о «Феррари». Ты чувствуешь силу бренда, только когда приходишь в «Феррари». Вне команды ощущения немного другие.

Когда ты работаешь в компании, то у тебя возникают суперположительные чувства. Когда ты в первый раз подъезжаешь к воротам и с самого утра обнаруживаешь там фанатов – то это кажется чем-то невероятно странным.

За прошлые 10 лет в «Формуле-1» я не встречал так много фанатов у базы команды, как в первый день в «Феррари». Куда бы вы ни отправились, на любой трассе чемпионата хотя бы половина фанатов – это наши фанаты.

В прошлом году, когда мы выиграли в Монце, механики вернулись в час ночи и встретили ожидавших их фанатов. Это что-то необычное для нашей среды, такое, вероятно, можно встретить только в футболе.

Для нас любовь фанатов – это стимул, который придает силы. Мы воспринимаем это как дополнительную мотивацию, которая также создает давление. Я всегда подвергаю себя давлению. «Феррари» – лучший пример того, что можно гордиться своим прошлым, но в то же время смотреть в будущее. Это часть магии «Феррари», – сказал Вассер.

