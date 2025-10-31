«Команда слишком долго принимала решение». «Мерседес» признал ошибку в тактике на Гран-при Мехико

В «Мерседесе» высказались о стратегии на этапе в Мексике.

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал недовольство Джорджа Расселла действиями команды на Гран-при Мехико.

Расселл несколько кругов призывал «Мерседес» к размену позициями с напарником Кими Антонелли, чтобы пройти ехавшего впереди Оливера Бермэна. Команда долго не решалась, однако, когда все же провела размен, Джордж уже испытывал трудности из-за износа шин.

В конце заезда Расселл вернул позицию Антонелли, как и обещал.

«Это была очень трудная ситуация. Кими старался контролировать состояние шин, чтобы провести гонку с одним пит-стопом – он действовал в соответствии с просьбой команды. В то же время Джордж атаковал активнее с более высоким темпом – его шины изнашивались сильнее.

Если оглядываться назад, неважно, решили бы мы сохранить позиции или разменять их раньше. Все не сработало из-за того, что мы слишком долго принимали решение. Нужно было действовать более уверенно», – заявил Лорд.

Расселл недоволен действиями «Мерседеса»: «Нужно было либо сразу проводить обмен позициями с Антонелли, либо не проводить вообще»

