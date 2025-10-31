  • Спортс
  • Гюнтер Штайнер: «Почему Ферстаппену не дали штраф за срезку? Судьи боятся величайшего пилота современной «Ф-1»
Штайнер думает, что Ферстаппену не дали штраф в Мексике из-за статуса.

Бывший руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер допустил, что Макс Ферстаппен избежал штрафа за срезку поворота на Гран-при Мехико благодаря статусу многократного чемпиона и звезды «Ф-1».

«Знаете, если Макс считает, что с ним поступили несправедливо, то он очень громко об этом заявляет – возможно, судьи беспокоятся об этом больше, чем обо всем другом.

Они боятся величайшего пилота современной «Ф-1», понимаете? Такое отношение возникает, когда гонщик обретает статус величайшего.

Его заявления звучат громче. Если ты на самой вершине, то твой голос становится сильнее. Макс оказывает гораздо больше влияния, чем тот, кто финиширует предпоследним.

Связано ли решение стюардов с нежеланием иметь дело с знаменитостью? Именно так», – считает Штайнер.   

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен – мой фаворит чемпионата, если «Макларен» ничего не предпримет. «Правила папайи» работают на Макса»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
