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Джонни Херберт: «Вероятность перехода Расселла в «Астон Мартин» все еще сохраняется»

Херберт оценил вероятность перехода Расселла в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что если в «Мерседесе» все-таки смогут осуществить переход Макса Ферстаппена, то Джорджа Расселла, который в этом случае почти наверняка лишится своего места, стоит пригласить к себе команде «Астон Мартин».

«Вероятность перехода Джорджа Расселла все еще сохраняется. Я думаю, что такая возможность существует. Единственный альтернативный вариант [на случай ухода из «Мерседеса»] – это «Альпин». Место есть только там.

Расселл явно не захочет на год уходить из «Формулы-1», потому что обычно это наихудший вариант из возможных. В «Формуле-1» все слишком быстро меняется и в такой ситуации ты можешь не успеть оглянуться, как окажешься на обочине. Даже если ты Джордж Расселл.

Я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает, и что «Астон Мартин», при отсутствии возможности пригласить Макса Ферстаппена [который может перейти в «Мерседес»], выберет Расселла. В противном же случае Расселл – это лучший гонщик для «Мерседеса», с которым они смогут идти в будущее», – рассказал Херберт.

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoАстон Мартин
logoДжонни Херберт
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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