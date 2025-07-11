Джонни Херберт: «Вероятность перехода Расселла в «Астон Мартин» все еще сохраняется»

Херберт оценил вероятность перехода Расселла в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что если в «Мерседесе » все-таки смогут осуществить переход Макса Ферстаппена, то Джорджа Расселла , который в этом случае почти наверняка лишится своего места, стоит пригласить к себе команде «Астон Мартин ».

«Вероятность перехода Джорджа Расселла все еще сохраняется. Я думаю, что такая возможность существует. Единственный альтернативный вариант [на случай ухода из «Мерседеса»] – это «Альпин». Место есть только там.

Расселл явно не захочет на год уходить из «Формулы-1», потому что обычно это наихудший вариант из возможных. В «Формуле-1» все слишком быстро меняется и в такой ситуации ты можешь не успеть оглянуться, как окажешься на обочине. Даже если ты Джордж Расселл.

Я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает, и что «Астон Мартин», при отсутствии возможности пригласить Макса Ферстаппена [который может перейти в «Мерседес»], выберет Расселла. В противном же случае Расселл – это лучший гонщик для «Мерседеса», с которым они смогут идти в будущее», – рассказал Херберт.

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