MotoGP. Алекс Маркес перенес операцию и может пропустить Гран-при Германии

Алекс Маркес может пропустить Гран-при Германии.

Пилот «Грезини» Алекс Маркес получил перелом левой руки в аварии, в которую попал на Гран-при Нидерландов – Маркес столкнулся с гонщиком «КТМ» Педро Акостой, инцидент произошел на 6-м круге гонки.

Алекс Маркес успешно перенес операцию на левой руке и теперь проходит через процесс восстановления. Пока не ясно, успеет ли испанец, восстановиться к Гран-при Германии , который пройдет 11-13 июля.

На данный момент Алекса Маркес занимает второе место в общем зачете, уступая своему брату Марку 68 очков.

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й, Алекс Маркес сломал руку при падении