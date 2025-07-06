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Льюис Хэмилтон: «Не могу выразить словами, насколько трудно было управлять болидом «Феррари» в таких условиях»

Хэмилтон назвал очень трудной гонку на «Сильверстоуне».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Великобритании, который завершил на 4-й позиции.

По словам Хэмилтона, управлять болидом «Феррари» в дождевых условиях было чрезвычайно трудно.

«Да, трудный день для всех. Это явно не тот результат, на который я надеялся, но все-таки нам удалось заработать очки. Это была самая трудная в управлении машина в таких условиях, на которых мне доводилось выступать на «Сильверстоуне».

Управлять машиной было невероятно трудно. Думаю, в конечном счете, сегодня я очень многому научился, мы можем очень многое почерпнуть из полученного опыта. Ведь я лишь второй раз выступал в дождевых условиях за рулем болида «Феррари».

Я даже не могу выразить словами, насколько трудно было управлять болидом в таких условиях. Этой машине явно не нравятся подобные условия. Но мы получили огромное количество данных, которые мы вместе с людьми, которые занимаются проектированием болида на следующий сезон, должны внимательно изучить и проанализировать. Потому что данные особенности поведения болида как раз могут перенестись и на следующий сезон», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: www.crash.net
logoФормула-1
Гран-при Великобритании
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
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