Фредерик Вассер: «Мы потеряли данные GPS с болида Хэмилтона – на протяжении всей гонки приходилось действовать вслепую»

Хэмилтону на «Сильверстоуне» помешали неполадки в работе GPS.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер рассказал о проблемах, с которыми команда столкнулась на Гран-при Великобритании .

По словам Вассера, гонку Хэмилтона осложнили неполадки в работе системы GPS – и команда не получала данных в реальном времени о точном расположении болида на трассе.

По информации RacingNews365, система GPS на болиде Хэмилтона не работала с 10 по 52 круг.

«Вероятно, мы провели пит-стоп на один круг раньше, чем было нужно, потому что по возвращении на трассу Льюис не вписался в 3-й и 4-й повороты, проехав по прямой, и потерял на этом несколько секунд.

Фернандо Алонсо уже был быстрее в некоторых поворотах, но в подобной ситуации, зачастую, если вы будете ждать, пока другие первыми сделают ход, то в итоге сами опоздаете.

Находясь на пит-уолл, принимать решения в такой ситуации бывает непросто. И, более того, мы потеряли данные GPS с болида Льюиса. На протяжении всей гонки нам приходилось действовать вслепую, потому что мы не видели точного расположения болида Льюиса на трассе», – рассказал Вассер.

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