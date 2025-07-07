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Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Разворот показывает, что Ферстаппен не робот»

Альберс не стал связывать ошибку Ферстаппена с Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс решил не возлагать на Оскара Пиастри из «Макларена» вину за разворот лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Инцидент случился на рестарте на Гран-при Великобритании. Пиастри получил штраф за резкое торможение.

«Говорить, что [торможение] вызвало это – немного перебор. Оно создало определенное разочарование, и, разумеется, Макс был в самой гуще событий.

Это просто момент, который показывает, что он не робот, и он потерпел неудачу. Видно было, что он испытывает проблемы с машиной по ходу гонки. Ее просто не настроили как надо. Недоставало не только прижимной силы, но и механического сцепления», – отметил эксперт в эфире Viaplay.

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Переполох между Ферстаппеном и Пиастри: странный маневр Оскара погубил гонку обоим

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Великобритании
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