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Макс Ферстаппен не винит Пиастри за разворот: «Меня просто застигли врасплох успевшие остыть шины»

Ферстаппен не винит Пиастри за свой разворот на «Сильверстоуне».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что сам допустил ошибку, которая привела к развороту на рестарте Гран-при Великобритании.

Незадолго до этого у Ферстаппена произошел инцидент с Оскаром Пиастри – гонщик «Макларена» очень резко затормозил, пока еще находился за машиной безопасности, устроив Ферстаппену так называемый «брейк-тест». За что в итоге был оштрафован на 10 секунд.

Тем не менее, Ферстаппен не согласился с тем, что падение температуры шин и его разворот на рестарте стал следствием данного инцидента.

«Нет, я так не думаю. Я просто пытался ускориться. При этом машиной на тот момент уже было весьма непросто управлять, на ней было трудно поймать хороший ритм. Так что нет, меня просто застигли врасплох успевшие остыть шины», – рассказал Ферстаппен.

Переполох между Ферстаппеном и Пиастри: странный маневр Оскара погубил гонку обоим

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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Гран-при Великобритании
logoОскар Пиастри
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