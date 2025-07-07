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Нико Хюлькенберг о кубке из Lego: «Моя дочь может с ним играть»

Хюлькенберг ответил на вопрос Пиастри о необычном первом трофее.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поинтересовался у соперника из «Заубера» Нико Хюлькенберга об эмоциях после исторического подиума на Гран-при Великобритании.

«У меня вопрос к Нико: какие у тебя ощущения, когда попадаешь на подиум после 15 лет в «Ф-1», а трофей сделан из Lego, и ты можешь его разобрать?» – спросил лидер чемпионата.

«Я люблю Lego. Это здорово, моя дочь может с ним играть.

Надо всегда смотреть на хорошее, но немного серебра или золота – это тоже было бы классно», – ответил Хюлькенберг.

Главный неудачник «Ф-1» дольше всех в истории ждал подиума. Сделал это, стартовав предпоследним

«Заубер» выложил фото Хюлькенберга с трофеем: «День, который он никогда не забудет»

Фото: соцсети «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Великобритании
logoФормула-1
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