«Заубер» выложил фото Хюлькенберга с трофеем: «День, который он никогда не забудет»

Хюлькенбергу вручили первый кубок в «Ф-1».

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг финишировал третьим на Гран-при Великобритании.

37-летний немец, выступающий в «Формуле-1» с 2010 года, впервые поднялся на подиум.

Нико принадлежал антирекорд всех времен – 238 гонок без призов. В Великобритании Хюлькенберг провел 239-й старт и 242-й Гран-при.

«Первый подиум после 239 гонок!!!! День, который он никогда не забудет», – написала команда, выложив фото Нико.

Нико Хюлькенберг признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании

Хюлькенберг завоевал первый подиум в «Ф-1» после рекордных 238 Гран-при без призов

Фото: соцсети команды «Заубер»