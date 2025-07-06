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«Заубер» выложил фото Хюлькенберга с трофеем: «День, который он никогда не забудет»

Хюлькенбергу вручили первый кубок в «Ф-1».

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг финишировал третьим на Гран-при Великобритании.

37-летний немец, выступающий в «Формуле-1» с 2010 года, впервые поднялся на подиум.

Нико принадлежал антирекорд всех времен – 238 гонок без призов. В Великобритании Хюлькенберг провел 239-й старт и 242-й Гран-при.

«Первый подиум после 239 гонок!!!! День, который он никогда не забудет», – написала команда, выложив фото Нико.

Нико Хюлькенберг признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании

Хюлькенберг завоевал первый подиум в «Ф-1» после рекордных 238 Гран-при без призов

Фото: соцсети команды «Заубер»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЗаубер
Гран-при Великобритании
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
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