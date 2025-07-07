«Макларен» сделал 5-й дубль в сезоне, повторив лучший результат команды после 1988 года
Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл домашний Гран-при Великобритании, Оскар Пиастри финишировал вторым.
Дубль стал вторым подряд и пятым в 2025 году – это лучший показатель для команды из Уокинга в XXI веке. «Макларен» повторил результат 1998 года, больше было лишь в 1988-м – десять дублей в исполнении Айртона Сенны и Алена Проста.
Рекорд «Формулы-1» принадлежит «Мерседесу» (12 дублей в 2015-м).
Всего на счету «Макларена» 54 финиша на первой и второй позициях, британцы уступают лишь «Феррари» (87) и «Мерседесу» (60).
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