«Заубер» завоевал 1-й подиум с 2012 года. Худшая команда «Ф-1»-2024 поднялась на 6-е место в Кубке конструкторов
«Заубер» провел историческую гонку в Сильверстоуне.
Нико Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум, став третьим на Гран-при Великобритании.
Призовое место стало для «Заубера» первым с Гран-при Японии-2012, когда Камуи Кобаяси финишировал третьим.
Швейцарская команда завоевала 11-й подиум под нынешним названием, еще 17 были заработаны под брендом «БМВ-Заубер». Конюшня ни разу не попадала в топ-3 как «Альфа Ромео» в 2019-2023 годах.
«Заубер», который стал последним в 2024 году, за один этап взлетел с девятой на шестую строчку Кубка конструкторов. Нико поднялся на девятое место в личном зачете.
Хюлькенберг завоевал первый подиум в «Ф-1» после рекордных 238 Гран-при без призов
«Заубер» выложил фото Хюлькенберга с трофеем: «День, который он никогда не забудет»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости