«Заубер» завоевал 1-й подиум с 2012 года. Худшая команда «Ф-1»-2024 поднялась на 6-е место в Кубке конструкторов

«Заубер» провел историческую гонку в Сильверстоуне.

Нико Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум, став третьим на Гран-при Великобритании .

Призовое место стало для «Заубера » первым с Гран-при Японии -2012, когда Камуи Кобаяси финишировал третьим.

Швейцарская команда завоевала 11-й подиум под нынешним названием, еще 17 были заработаны под брендом «БМВ-Заубер». Конюшня ни разу не попадала в топ-3 как «Альфа Ромео» в 2019-2023 годах.

«Заубер», который стал последним в 2024 году, за один этап взлетел с девятой на шестую строчку Кубка конструкторов. Нико поднялся на девятое место в личном зачете.

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