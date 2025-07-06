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Андреа Стелла о штрафе Пиастри: «Некоторые соперники постарались сделать так, чтобы ситуация выглядела хуже, чем есть на самом деле»

Стелла остался недоволен штрафом Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал 10-секундный штраф, который Оскар Пиастри получил на Гран-при Великобритании за слишком резкое торможение позади машины безопасности и «брейк-тест» Максу Ферстаппену.

По словам Стеллы, торможение Пиастри, с точки зрения усилий, с которыми австралиец нажал на педаль тормоза, было вполне обычным для таких условий.

Также Стелла намекнул, что Ферстаппен и «Ред Булл» намеренно сделали так, чтобы нарушение казалось более серьезным, чем было на самом деле.

«Я должен сказать, что такой штраф в любом случае выглядит слишком суровым наказанием. И нам бы хотелось, чтобы при вынесении вердикта стюарды все-таки принимали во внимание несколько факторов.

Во-первых, машину безопасности позвали с трассы очень поздно, не оставляя для лидера достаточного количества времени, чтобы провести рестарт. И все это в условиях, в которых температура и шин, и тормозов очень быстро падает.

Более того, давление в 50 бар (59,2 psi – давление на педаль при торможении со стороны Пиастри) – это абсолютно нормальный показатель при условии нахождения на трассе машины безопасности, которое достигается пилотами и на торможениях, и на ускорениях.

Также мы увидели, что некоторые из соперников, скажем так, постарались сделать так, чтобы ситуация выглядела хуже, чем все было на самом деле. Потому что мы знаем, что у некоторых наших соперников это входит в их подход к гонкам – их отличает умение представить все так, что произошло очень серьезное нарушение правил, хотя на самом деле это не так. Так что да, есть пара вопросов, требующих пересмотра», – рассказал Стелла.

Переполох между Ферстаппеном и Пиастри: странный маневр Оскара погубил гонку обоим

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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