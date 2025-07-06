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Нико Хюлькенберг признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании

Нико Хюлькенберг – гонщик дня на Гран-при Великобритании.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На «Сильверстоуне» Хюлькенберг, стартовавший 19-м, сумел прорваться на третье место и потом удержал позицию в непростых условиях – Льюис Хэмилтон не успел догнать немца.

Для Хюлькенберга это стало первым попаданием на подиум в карьере в «Формуле-1».

Гонка «Ф-1» в Британии: исторический подиум Хюлькенберга и дубль «Макларена»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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