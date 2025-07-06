Дождь идет перед Гран-при Великобритании, старт почти наверняка состоится на мокрой трассе

В Сильверстоуне дожди перед гонкой «Ф-1».

Воскресные заезды «Формулы-3» и «Формулы-2» в Великобритании прошли под дождем, гонка «трешки» была остановлена досрочно.

За два с небольшим часа до начала гонки «Формулы-1» идет дождь, который должен прекратиться за 1,5 часа до старта. Как отмечает журналист Крис Медланд, в Сильверстоуне прохладно и не ветрено – неизвестно, как быстро просохнет трасса.

Обновление: новый заряд дождя ожидается в 16:20 по московскому времени, старт почти наверняка пройдет на мокрой трассе.

Начало Гран-при Великобритании намечено на 17:00.

Формула-2. Великобритания. Кроуфорд выиграл дождевую 2-ю гонку, Данн – 2-й, Браунинг – 3-й, Версхор – 7-й, Линдблад – 8-й

Формула-3. Великобритания. Бойя выиграл 2-ю гонку, Трамниц – 18-й, Цолов – 20-й, Камара – 22-й, заезд остановлен досрочно из-за дождя