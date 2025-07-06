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  • Формула-2. Великобритания. Кроуфорд выиграл дождевую 2-ю гонку, Данн – 2-й, Браунинг – 3-й, Версхор – 7-й, Линдблад – 8-й
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Формула-2. Великобритания. Кроуфорд выиграл дождевую 2-ю гонку, Данн – 2-й, Браунинг – 3-й, Версхор – 7-й, Линдблад – 8-й

Кроуфорд опередил Данна и Браунинга в дождевом британском заезде «Ф-2».

Гонщик «ДАМС» Джек Кроуфорд стал лучшим по итогам дождевой второй гонки «Формулы-2» в Сильверстоуне.

Вторым стал один из претендентов на титул Алекс Данн из «Родена», третьим – пилот «Хайтека» Люк Браунинг.

Лидер сезона Рихард Версхор («МП Моторспорт») завершил заезд лишь седьмым, пилот «Кампоса» Арвид Линдблад – восьмым, обладатель поул-позиции Виктор Мартен («АРТ») стал одним из четырех гонщиков, которые не добрались до финиша в сложных условиях. На трассу дважды выезжала машина безопасности.

Борьбе за титул существенно обострилась: к Версхору (122 очка) подтянулись Кроуфорд (116) и Данн (108), топ-5 замыкают пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли (104) и Браунинг (98), Линдблад – шестой (84).

Формула-2. Великобритания. Чемпион «Ф-3» Форнароли выиграл впервые с 2021-го, Монтойя – 2-й, Станек – 3-й, Линдблад – 10-й 

Формула-2. Великобритания. Мартен выиграл квалификацию, Данн – 2-й, Кроуфорд – 3-й, Версхор – 7-й, Линблад – 11-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-2
результаты
АРТ
Арвид Линдблад
Люк Браунинг
Алекс Данн
Джек Кроуфорд
Хайтек
ДАМС
Роден
Кампос Рейсинг
Виктор Мартен
Леонардо Форнароли
Инвикта
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