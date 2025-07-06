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  • Формула-3. Великобритания. Бойя выиграл 2-ю гонку, Трамниц – 18-й, Цолов – 20-й, Камара – 22-й, заезд остановлен досрочно из-за дождя
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Формула-3. Великобритания. Бойя выиграл 2-ю гонку, Трамниц – 18-й, Цолов – 20-й, Камара – 22-й, заезд остановлен досрочно из-за дождя

Бойя выиграл гонку «Ф-3» в Сильверстоуне, остановленную из-за дождя.

Пилот «Кампоса» Мари Бойя одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Великобритании.

Второе место занял гонщик «Ван Амерсфорт» Теофил Наель, третье – Ноэль Леон из «Премы», лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент») стал 22-м, его конкуренты Тим Трамниц («МП Моторспорт») и Никола Цолов («Кампос») также не заработали очки, завершив гонку 18-м и 20-м.

Заезд был остановлен досрочно из-за сильного дождя, спортсмены не получили полные баллы.

Камара продолжает возглавлять чемпионат со 120 баллами, его преследуют Трамниц (93), Цолов (91), Бойя (85) и пилот «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне (76).

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Формула-3. Великобритания. Цолов выиграл квалификацию, лидер сезона Камара – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-3
результаты
Тим Трамниц
Према
Ван Амерсфорт
Никола Цолов
Трайдент
Кампос Рейсинг
МП Моторспорт
Хайтек
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