Формула-3. Великобритания. Бойя выиграл 2-ю гонку, Трамниц – 18-й, Цолов – 20-й, Камара – 22-й, заезд остановлен досрочно из-за дождя

Бойя выиграл гонку «Ф-3» в Сильверстоуне, остановленную из-за дождя.

Пилот «Кампоса » Мари Бойя одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Великобритании.

Второе место занял гонщик «Ван Амерсфорт » Теофил Наель, третье – Ноэль Леон из «Премы», лидер сезона Рафаэль Камара («Трайдент ») стал 22-м, его конкуренты Тим Трамниц («МП Моторспорт») и Никола Цолов («Кампос») также не заработали очки, завершив гонку 18-м и 20-м.

Заезд был остановлен досрочно из-за сильного дождя, спортсмены не получили полные баллы.

Камара продолжает возглавлять чемпионат со 120 баллами, его преследуют Трамниц (93), Цолов (91), Бойя (85) и пилот «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне (76).

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