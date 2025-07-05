Колапинто врезался в барьеры, квалификация в Великобритании прервана красными флагами

Колапинто повредил болид в аварии и досрочно завершил свои субботние заезды.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто врезался в барьеры во время первого сегмента квалификации к Гран-при Великобритании .

Инцидент случился в 18-м повороте. После контакта аргентинец пытался продолжить движение и доехать до боксов, но был вынужден остановиться на трассе.

Сессию прервали красными флагами. Франко не поднимется выше 19-й строчки, которую занимает в данный момент.

Гран-при Великобритании-2025. 3-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й