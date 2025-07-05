Колапинто врезался в барьеры, квалификация в Великобритании прервана красными флагами
Колапинто повредил болид в аварии и досрочно завершил свои субботние заезды.
Пилот «Альпин» Франко Колапинто врезался в барьеры во время первого сегмента квалификации к Гран-при Великобритании.
Инцидент случился в 18-м повороте. После контакта аргентинец пытался продолжить движение и доехать до боксов, но был вынужден остановиться на трассе.
Сессию прервали красными флагами. Франко не поднимется выше 19-й строчки, которую занимает в данный момент.
Гран-при Великобритании-2025. 3-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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