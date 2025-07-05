  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Великобритании-2025. 3-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
23

Гран-при Великобритании-2025. 3-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Леклер возглавил заключительную практику в Сильверстоуне.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

5 июля 2025 года

3-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.25,498 (14 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,068 (14)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,087 (14)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,108 (17)

5. Юки Цунода («Ред Булл») +0,606 (13)

6. Оливер Бермэн («Хаас») +0,614 (13)

7. Алекс Албон («Уильямс») +0,621 (15)

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,627 (13)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,631 (14)

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,758 (14)

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,834 (17)

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,834 (16)

13. Эстебан Окон («Хаас») +0,879 (12)

14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,924 (12)

15. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,001 (19)

16. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,003 (15)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,396 (16)

18. Франко Колапинто («Альпин») +2,099 (14)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,102 (14)

20. Пьер Гасли («Альпин») +2,380 (16)

Гран-при Великобритании-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Гран-при Великобритании-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
logoГабриэл Бортолето
logoДжордж Расселл
logoШарль Леклер
logoАльпин
logoОскар Пиастри
logoАстон Мартин
logoКарлос Сайнс
результаты
logoМерседес
logoЮки Цунода
logoФернандо Алонсо
logoОливер Бермэн
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoЛанс Стролл
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoАндреа Кими Антонелли
logoИзак Аджар
logoЗаубер
logoМакларен
logoЛиам Лоусон
logoНико Хюлькенберг
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Великобритании
logoХаас
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
logoФеррари
logoАлександр Албон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кристиан Хорнер: «Для «Мерседеса» проигрыш двигателям «Ред Булл» стал бы позором»
1 минуту назад
Юки Цунода: «Хорнер и Марко поддерживают как никогда, отправили меня на юг Великобритании подышать свежим воздухом»
12 минут назад
Гран-при Великобритании-2025. Расписание трансляций
321 минуту назад
Бортолето и Бермэн попали в аварии в конце 3-й практики в Великобритании
433 минуты назадФото
Валттери Боттас подтвердил переговоры с «Альпин»: «Бриаторе первый проявил интерес»
3сегодня, 11:02
Льюис Хэмилтон: «Сиквел фильма «Формула-1» – последнее, что нужно сейчас»
7сегодня, 10:28
Формула-3. Великобритания. Интрапувасак выиграл 1-ю гонку, Камара – 8-й
сегодня, 09:04
Бывший шеф команд «Ф-1» Сафнауэр изучает возможность покупки «Альпин» (RacingNews365)
12вчера, 19:51
Кристиан Хорнер: «Если возникнет необходимость, то не побоюсь взять пилота не из системы «Ред Булл»
12вчера, 19:18
Макс Ферстаппен: «Не знаю, буду ли гоняться после 2028 года. Зависит от того, какими получатся новые болиды «Ф-1»
3вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15