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Зак Браун: «Если бы Ферстаппен точно собирался остаться в «Ред Булл», он бы так и сказал»

Браун высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена» прокомментировал слухи о переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Мы не переживаем о собственной паре пилотов. Им нравится выступать за «Макларен», а нам нравится, что они выступают за нас. Так что [во всей этой ситуации] мы просто заинтересованные зрители.

Макс в «Мерседесе» – такое определенно нервирует, ведь команда сейчас на подъеме. Так что есть вероятность, что Макс окажется в «Мерседесе». Это заставляет нервничать.

Думаю, если бы он ушел, это обернулось бы катастрофой для «Ред Булл» – ведь он явно тащит команду на себе.

Уверен, нет дыма без огня. Вы спросили меня, кто будет выступать за нас в следующем году, и я с точностью могу ответить. Вокруг ходит много разговоров. У него [у Макса] есть контракт, но, возможно… возможно, все не так просто. Все, что я могу, это наблюдать.

Думаю, если бы он точно собирался остаться в «Ред Булл» в 2026-м, он бы так и сказал, когда его спросили об этом», – заявил Браун.

Макс Ферстаппен о возможном уходе из «Ред Булл»: «У меня в голове даже не существует такого сценария»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
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