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Макс Ферстаппен о возможном уходе из «Ред Булл»: «У меня в голове даже не существует такого сценария»

Ферстаппен резко ответил на слухи о переходе в «Мерседес».

Пилот «Ред Булл» прокомментировал слухи о своем потенциальном переходе в «Мерседес», заявив, что даже теоретически не рассматривает подобный вариант.

«Я ничего не могу поделать с со всеми этими написанными историями. Я на них не обращаю внимания. Мне никогда не приходило в голову взять перерыв на год.

Я даже никогда не думал о выступлении в какой-нибудь другой команде или с каким-нибудь пилотом. У меня в голове даже не существует такого сценария», – сказал Ферстаппен.   

Макс Ферстаппен: «Всегда говорил, что в идеале хотел бы провести всю карьеру в «Ф-1» за одну команду»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Daily Mail
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