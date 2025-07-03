  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Всегда говорил, что в идеале хотел бы провести всю карьеру в «Ф-1» за одну команду»
2

Макс Ферстаппен: «Всегда говорил, что в идеале хотел бы провести всю карьеру в «Ф-1» за одну команду»

Ферстаппен прокомментировал слухи об уходе в «Мерседес».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что ему нравится выступать за его нынешнюю команду, несмотря на не слишком успешный нынешний сезон.

«Могу ли я представить себя в составе другой команды? Я отвечу нет, потому что если я скажу да – люди начнут снова придумывать разные истории с громкими заголовками, а я этого не хочу.

Я всегда говорил команде – и они думают так же, – что в идеале хотел бы провести всю свою карьеру в «Формуле-1» за одну команду. Это было бы потрясающе – и мы по-прежнему стремимся этого достичь.

Доволен ли я? В жизни часто говорят, что на другой стороне трава всегда кажется зеленее и все такое. Мне кажется, нужно всегда сохранять спокойствие и наслаждаться тем, что имеешь, и чем занимаешься. Ведь до настоящего момента мы добивались больших успехов. Да, нынешний сезон складывается не так, как нам бы хотелось, но так бывает. Порой с подобными вещами нужно просто смириться.

Ну и люди начали придумывать разные истории. Но это все не для меня. Я знаю, что у меня есть, и чего я хочу, и меня все устраивает.

В «Формуле-1» гонщику в любом случае очень тяжело постоянно оказываться за рулем самой быстрой машины. Ведь для этого нужно уметь предсказывать будущее. Еще два года назад кто мог представить, что сейчас сложится вот такая ситуация?

И сейчас я сосредоточен только на том, чтобы постараться помочь команде исправить эту ситуацию. Да, сейчас мы явно не там, где хотим быть, но с другой стороны уже в следующем году очень многое может измениться. Так что даже если вы сейчас будете стараться сделать свою машиной самой быстрой, в следующем году все может быть совершенно иначе.

Это и есть «Формула-1». Иногда тебе везет – и ты можешь выиграть три-четыре-пять-шесть-семь-восемь или бог знает сколько титулов. Это часть игры», – рассказал Ферстаппен.

Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМерседес
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли о столкновении с Ферстаппеном: «Я осознал свою ошибку и теперь готов отыграться»
55 минут назад
Макс Ферстаппен: «В будущем попробую сочетать выступления в «Ф-1» с участием в других гонках»
5сегодня, 15:02
Юки Цунода об ухудшении результатов: «Я найду способ исправить ситуацию»
2сегодня, 14:29
Джордж Расселл: «Считаю, что мне не о чем беспокоиться и что я никуда не уйду из «Мерседеса»
10сегодня, 14:15
«Мерседес» показал оранжевую машину безопасности для Гран-при Великобритании
5сегодня, 13:53Фото
Ландо Норрис: «Мы с Пиастри вольны сражаться, просто не надо поступать так, как я в Канаде»
3сегодня, 13:39
«Не думаю, что Браун понимает». Лоусон о том, что «Ред Булл» проигрывал бы «Рейсинг Буллз» без Ферстаппена
2сегодня, 13:16
«Феррари» протестирует новую заднюю подвеску в рамках съемочного дня в июле
12сегодня, 12:54
Ландо Норрис: «Чем большей угрозой является Пиастри, тем лучше для меня»
2сегодня, 12:50
«Я уверен в проекте «Уильямса» и в своем выборе». Карлос Сайнс не будет пытаться попасть в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена
7сегодня, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
вчера, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15