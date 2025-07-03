Макс Ферстаппен: «Всегда говорил, что в идеале хотел бы провести всю карьеру в «Ф-1» за одну команду»

Ферстаппен прокомментировал слухи об уходе в «Мерседес».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что ему нравится выступать за его нынешнюю команду, несмотря на не слишком успешный нынешний сезон.

«Могу ли я представить себя в составе другой команды? Я отвечу нет, потому что если я скажу да – люди начнут снова придумывать разные истории с громкими заголовками, а я этого не хочу.

Я всегда говорил команде – и они думают так же, – что в идеале хотел бы провести всю свою карьеру в «Формуле-1» за одну команду. Это было бы потрясающе – и мы по-прежнему стремимся этого достичь.

Доволен ли я? В жизни часто говорят, что на другой стороне трава всегда кажется зеленее и все такое. Мне кажется, нужно всегда сохранять спокойствие и наслаждаться тем, что имеешь, и чем занимаешься. Ведь до настоящего момента мы добивались больших успехов. Да, нынешний сезон складывается не так, как нам бы хотелось, но так бывает. Порой с подобными вещами нужно просто смириться.

Ну и люди начали придумывать разные истории. Но это все не для меня. Я знаю, что у меня есть, и чего я хочу, и меня все устраивает.

В «Формуле-1» гонщику в любом случае очень тяжело постоянно оказываться за рулем самой быстрой машины. Ведь для этого нужно уметь предсказывать будущее. Еще два года назад кто мог представить, что сейчас сложится вот такая ситуация?

И сейчас я сосредоточен только на том, чтобы постараться помочь команде исправить эту ситуацию. Да, сейчас мы явно не там, где хотим быть, но с другой стороны уже в следующем году очень многое может измениться. Так что даже если вы сейчас будете стараться сделать свою машиной самой быстрой, в следующем году все может быть совершенно иначе.

Это и есть «Формула-1 ». Иногда тебе везет – и ты можешь выиграть три-четыре-пять-шесть-семь-восемь или бог знает сколько титулов. Это часть игры», – рассказал Ферстаппен.

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