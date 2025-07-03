Льюис Хэмилтон о шансах на подиум: «В сухую погоду «Макларен» просто уедет вперед, но в дождь всякое может случиться»

Хэмилтон оценил шансы на подиум на домашнем Гран-при.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Великобритании .

Хэмилтона также спросили, хотелось бы ему впервые попасть на подиум в составе «Феррари» на домашнем для него этапе на «Сильверстоуне».

«Думаю, что в сухую погоду «Макларен » просто уедет вперед от всех преследователей, как мы видели во многих последних гонках. Но заранее никогда не знаешь, что может быть с погодой – каким будет ветер, пойдет ли дождь, всякое может случиться. При этом фактор поддержки болельщиков на трибунах может многое изменить. Надеюсь, поддержка болельщиков чуть приблизит нас к соперникам», – рассказал Хэмилтон.

«Формуле-1» – 75 лет. Главное о каждом сезоне – ультракоротко