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«Было бы любопытно посмотреть на то, что случится». Льюис Хэмилтон – о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Хэмилтону было бы любопытно посмотреть на Ферстаппена в «Мерседесе».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес».

Хэмилтон признал, что эффект от подобного перехода мог бы получиться весьма интересным.

«Да, разумеется. Хотя у Макса отличная команда. При этом я помню, как много-много лет назад мне задали какой-то вопрос, которого я уже не помню. Но в тот момент я был настолько предан «Мерседесу», что, вроде бы, сказал про «Ред Булл» то, что это лишь компания по производству газировки.

И я всегда об этом жалел. Потому что тем самым я хотел сказать лишь то, что в тот момент «Мерседес» был потрясающей командой. Я пытался лишь возвысить свою команду, но правда в том, что «Ред Булл» – это действительно великолепная команда.

В ней работает так много выдающихся людей, они долгие годы доминировали в «Ф-1». Но что я могу сделать? Если кто-то просит меня про «Мерседес», я всегда буду говорить, что это тоже потрясающая команда.

Так что да, мне было бы любопытно посмотреть на то, что случится», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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