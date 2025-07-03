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Макс Ферстаппен: «В будущем попробую сочетать выступления в «Ф-1» с участием в других гонках»

Ферстаппен намерен попробовать себя в других гонках.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что в обозримом будущем будет участвовать в других гоночных соревнованиях – и даже готов сочетать это с выступлениями в «Формуле-1», если у него будет такая возможность.

При этом Макс отказался как-то комментировать слухи о своем возможном переходе в «Мерседес».

«Безусловно, я продолжу выступать в «Формуле-1». И в будущем попробую как-то сочетать это с участием в каких-то других гонках, если это будет возможным, и если я сам смогу хорошо подготовиться.

Потому что я хочу попробовать себя и вне «Формулы-1», и в некоторых гоночных сериях я уже участвую в тестах. Готов ли я ради этого взять годичный перерыв в «Формуле-1»? Разумеется, нет.

Что касается моего будущего (и возможного перехода в «Мерседес»), то мне нечего добавить в сравнении с тем, что я уже сказал неделю назад в Австрии. Все, что я тогда сказал, так и осталось. С моей стороны ничего не изменилось.

На прошлой неделе мы не смогли добиться хороших результатов в гонке. Последний уик-энд был для нас далеко не лучшим, хотя в целом нам просто не повезло. Я не говорю, что мог бы бросить вызов «Макларенам», если бы все сложилось иначе, но мы могли бы добиться неплохого результата», – рассказал Ферстаппен.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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