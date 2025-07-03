  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тед Кравитц: «Второй болид «Ред Булл» кажется неуправляемым. Если Ферстаппен уйдет, они будут финишировать последними»
0

Тед Кравитц: «Второй болид «Ред Булл» кажется неуправляемым. Если Ферстаппен уйдет, они будут финишировать последними»

С уходом Ферстаппена у «Ред Булл» начнутся проблемы – считает Кравитц.

Корреспондент Sky Sports Тед Кравитц раскритиковал команду «Ред Булл», отметив, что причиной проблемы с ухудшением результатов являются не гонщики команды, а плохо спроектированная машина.

По мнению Кравитца, если ситуацию не исправить, а Макс Ферстаппен действительно решится на переход в «Мерседес», то команда «Ред Булл» может оказаться в числе аутсайдеров.

«Что случилось, когда Макса Ферстаппена выбил из гонки Андреа Кими Антонелли? У «Ред Булл», похоже, вообще никого не осталось за рулем второй машины.

Второй болид «Ред Булл» кажется просто неуправляемым. Он идентичен первому болиду «Ред Булл», но управлять им, как кажется, не может вообще никто. Так что это не вина Юки Цуноды, а до него Лиама Лоусона, Серхио Переса, Даниэля Риккардо.

Дело в машине – она спроектирована и настроена так, что управлять ей может только один человек. И это нормально, я думаю, если этот один человек – Макс Ферстаппен. Поскольку он настолько хорош.

Но если Макса Ферстаппена не окажется за рулем этой машины – потому что его, например, выбьют в начале гонки, или же потому, что он вообще уйдет из команды, – то, с чем останется «Ред Булл»?

У «Ред Булл» останется болид, которым невозможно управлять, и за рулем которого никто другой не сможет выигрывать гонки и зарабатывать очки. Юки Цунода в Австрии финишировал последним и получил 10-секундный штраф за то, что поддел болид Франко Колапинто. Так что дело не в гонщиках, а в машине.

Но нет никакого смысла пытаться отправить на свалку Юки Цуноду, потому что это не его вина. Точно так же, как в этом не было вины Лиама Лоусона – теперь я могу открыто об этом говорить. В этом не было вины и Серхио Переса – и я думаю, что все мы должны перед ними извиниться. Потому что сейчас становится понятным, что проблема была не в гонщиках.

Лиам Лоусон, которого выкинули из «Ред Булл» после всего двух гонок, в Австрии финишировал шестым. А Изак Аджар, если бы не проблемы в начале заезда, тоже вполне мог бы попасть в очки. Так что «Ред Булл» явно есть о чем подумать. Потому что, если Макс от них уйдет, машины «Ред Булл» будут финишировать последними», – рассказал Кравитц.

Расклады на Гран-при «Ф-1» в Британии: восхождение Норриса можно остановить? В фокусе Хэмилтон и Расселл!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
logoЮки Цунода
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
Тед Кравиц
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тим Мейер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФИА
137 минут назад
Хэмилтон в костюме, вдохновленном флагом Великобритании, прибыл на домашний Гран-при
7сегодня, 10:50Фото
Гельмут Марко: «Ферстаппен не подписал и не может подписать контракт с «Мерседесом»
4сегодня, 10:21
Премьер Великобритании Стармер встретился с Доменикали, пилотами и руководителями команд «Ф-1» в честь 75-летия чемпионата
сегодня, 10:06Фото
Ландо Норрис: «Поражение в борьбе за титул не стало бы провалом»
5сегодня, 09:36
Йос Ферстаппен сравнил с безголовой курицей Дорнбоса, сообщившего об уходе Макса из «Ред Булл» и двух опциях расторжения
3сегодня, 09:03
Ландо Норрис: «Люди придумывают чушь о воде в шинах, «Макларен» пытаются замедлить – такова жизнь на вершине»
сегодня, 08:35
Зак Браун: «Не исключаю переход Ферстаппена в «Мерседес» уже в 2026-м. Без Макса «Ред Булл» был бы позади «Рейсинг Буллз»
4сегодня, 08:06
Ландо Норрис: «Я не на уровне Пиастри в плане контроля над эмоциями»
1сегодня, 07:32
Ральф Шумахер о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Похоже на то. Интересно, что случится с Расселлом»
11сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
вчера, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15