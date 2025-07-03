Тед Кравитц: «Второй болид «Ред Булл» кажется неуправляемым. Если Ферстаппен уйдет, они будут финишировать последними»

С уходом Ферстаппена у «Ред Булл» начнутся проблемы – считает Кравитц.

Корреспондент Sky Sports Тед Кравитц раскритиковал команду «Ред Булл», отметив, что причиной проблемы с ухудшением результатов являются не гонщики команды, а плохо спроектированная машина.

По мнению Кравитца, если ситуацию не исправить, а Макс Ферстаппен действительно решится на переход в «Мерседес», то команда «Ред Булл» может оказаться в числе аутсайдеров.

«Что случилось, когда Макса Ферстаппена выбил из гонки Андреа Кими Антонелли? У «Ред Булл», похоже, вообще никого не осталось за рулем второй машины.

Второй болид «Ред Булл» кажется просто неуправляемым. Он идентичен первому болиду «Ред Булл», но управлять им, как кажется, не может вообще никто. Так что это не вина Юки Цуноды , а до него Лиама Лоусона, Серхио Переса, Даниэля Риккардо .

Дело в машине – она спроектирована и настроена так, что управлять ей может только один человек. И это нормально, я думаю, если этот один человек – Макс Ферстаппен. Поскольку он настолько хорош.

Но если Макса Ферстаппена не окажется за рулем этой машины – потому что его, например, выбьют в начале гонки, или же потому, что он вообще уйдет из команды, – то, с чем останется «Ред Булл»?

У «Ред Булл» останется болид, которым невозможно управлять, и за рулем которого никто другой не сможет выигрывать гонки и зарабатывать очки. Юки Цунода в Австрии финишировал последним и получил 10-секундный штраф за то, что поддел болид Франко Колапинто. Так что дело не в гонщиках, а в машине.

Но нет никакого смысла пытаться отправить на свалку Юки Цуноду, потому что это не его вина. Точно так же, как в этом не было вины Лиама Лоусона – теперь я могу открыто об этом говорить. В этом не было вины и Серхио Переса – и я думаю, что все мы должны перед ними извиниться. Потому что сейчас становится понятным, что проблема была не в гонщиках.

Лиам Лоусон, которого выкинули из «Ред Булл» после всего двух гонок, в Австрии финишировал шестым. А Изак Аджар, если бы не проблемы в начале заезда, тоже вполне мог бы попасть в очки. Так что «Ред Булл» явно есть о чем подумать. Потому что, если Макс от них уйдет, машины «Ред Булл» будут финишировать последними», – рассказал Кравитц.

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