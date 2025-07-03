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Зак Браун: «Не исключаю переход Ферстаппена в «Мерседес» уже в 2026-м. Без Макса «Ред Булл» был бы позади «Рейсинг Буллз»

Браун посчитал реалистичным переход Ферстаппена в «Мерседесе».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что трансфер Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес» может случиться уже в следующем году.

«Никто не видит всей картины, но я считаю, что нет дыма без огня. Тот факт, что все общаются и никто ничего не подтверждает, говорит мне о том, что переговоры точно идут.

Думаю, я уже какое-то время назад говорил, что меня не удивит переход Макса в «Мерседес». Уже в следующем году? Я это не исключаю.

В данный момент я предпочел бы видеть Макса в «Ред Булл», а не в «Мерседесе». Конечно, он выступает невероятным образом.

Вот почему «Формула-1» всегда захватывающая – не переключайтесь, у этой истории может появиться новая глава», – заявил босс.

Браун ответил на вопрос о том, где оказался бы «Ред Булл» без Ферстаппена:

«Наверно, он был бы за своей «Альфа Таури» («Рейсинг Буллз» – Спортс’’), которая здорово поработала и создала отличную машину. Макс в данный момент тащит на себе команду».

Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакс Ферстаппен
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