Ральф Шумахер о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Похоже на то. Интересно, что случится с Расселлом»

Ральф Шумахер согласен, что Ферстаппен близок к переходу в «Мерседес».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер ответил на вопрос о том, окажется ли пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в «Мерседесе » в следующем году.

«Я бы тоже сказал, что похоже на то.

Просто интересно, что случится с Джорджем Расселлом после этого. Тото [Вольфф] не оставил бы его в подвешенном состоянии. Любопытно, ведь ему тоже нужна хорошая машина. Он везде о себе заявляет, но стоит ли ему переходить в «Ред Булл »? Не такой простой выбор. Это сложный вопрос. Любопытно, очень интересно», – заявил Шумахер.

Немец не стал исключать и замену Андреа Кими Антонелли на Ферстаппена:

«Либо же Тото Вольфф примет решение снять давление с Кими Антонелли, перевести его в другую команду на несколько лет. Это тоже возможно.

Не знаю, но кто-то должен освободить место. Прямо сейчас, если говорить о Джордже Расселле, есть два фактора. Во-первых, сам разрыв, а также есть проблема с тем, что он перейдет в другую команду и станет сражаться против тебя. Нельзя это недооценивать. Да, захватывающие времена».

Ральф допустил, что Расселл продолжит карьеру в «Астон Мартин»:

«Да, это хорошая альтернатива. Разумеется, Лоренс Стролл всегда хочет заполучить чемпиона мира в свой болид, такой была концепция с самого начала. Расселл, конечно, им не является.

С другой стороны, стиль одежды, в целом его стиль хорошо бы подошел «Астон Мартин». Это очевидно.

И нельзя забывать об [исполнительном советнике «Альпин»] Флавио Бриаторе, который по-прежнему активен».

Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)

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